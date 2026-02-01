ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2057
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Дніпру: влада повідомила шокувальні деталі

Ворожий дрон вбив чоловіка та жінку у приватному будинку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці атаки

На місці атаки / © Олександр Ганжа

Уночі росіяни атакували місто Дніпро. Через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей — жінка і чоловік.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені. Понівечена також легкова автівка», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Від вечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Дата публікації
Кількість переглядів
2057
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie