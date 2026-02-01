- Дата публікації
Нічний удар по Дніпру: влада повідомила шокувальні деталі
Ворожий дрон вбив чоловіка та жінку у приватному будинку.
Уночі росіяни атакували місто Дніпро. Через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей — жінка і чоловік.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
«Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені. Понівечена також легкова автівка», — зазначив він.
Від вечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.