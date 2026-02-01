Нічний удар по Дніпру: влада повідомила шокувальні деталі

На місці атаки / © Олександр Ганжа

Уночі росіяни атакували місто Дніпро. Через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей — жінка і чоловік.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені. Понівечена також легкова автівка», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Від вечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 лютого 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.