Нічний удар по Дніпру: загинула жінка, понад 10 постраждалих (фото)
Російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Руйнування охопили кілька поверхів, виникла пожежа.
Дніпропетровська область пережила масовану атаку — ворог спрямував ракети та безпілотники.
Про це повідомили в ОВА.
Які наслідки атаки:
Пожежу у багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під’їздах від 2 до 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.
Також в місті пошкоджена інфраструктура.
У Самарівському районі постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували.
У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині — понівечені інфраструктура, авто.
Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.