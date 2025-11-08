Нічний удар по Дніпру: загинула жінка, понад 10 постраждалих (фото)

Наслідки атаки

Дніпропетровська область пережила масовану атаку — ворог спрямував ракети та безпілотники.

Про це повідомили в ОВА.

Які наслідки атаки:

Пожежу у багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під’їздах від 2 до 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Також в місті пошкоджена інфраструктура.

У Самарівському районі постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині — понівечені інфраструктура, авто.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.