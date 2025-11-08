ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Дніпру: загинула жінка, понад 10 постраждалих (фото)

Російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Руйнування охопили кілька поверхів, виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки

Дніпропетровська область пережила масовану атаку — ворог спрямував ракети та безпілотники.

Про це повідомили в ОВА.

Які наслідки атаки:

Пожежу у багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під’їздах від 2 до 6 поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Також в місті пошкоджена інфраструктура.

У Самарівському районі постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні в стані середньої тяжкості. Пожежу в приватному будинку вгамували.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Наслідки атаки. Фото: ОВА

У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині — понівечені інфраструктура, авто.

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Наслідки атаки. Фото: ОВА

Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie