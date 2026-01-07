ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
192
1 хв

Нічний удар по енергетиці: в одній з областей росіяни атакували об’єкт ДТЕК

Внаслідок удару по енергетичному об’єкту виникла пожежа, енергетики вже працюють над відновленням.

Ірина Ігнатова
Рятувальники ліквідують пожежу на Дніпропетровщині

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок удару РФ по об’єкту енергосистеми / © ДСНС

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати українську енергосистему. У ніч проти середи, 7 січня під ударом опинився один із підрозділів компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки загорілося енергетичне обладнання. На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які швидко ліквідували пожежу.

«Найважливіше: ніхто з колег не постраждав» — наголосили в компанії.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, щоб ліквідувати наслідки обстрілу. У ДТЕК запевнили, що ситуація контрольована.

Нагадаємо, росіяни запустили по Дніпру понад 30 «Шахедів». Дрони падали на житлові будинки та двори

192
