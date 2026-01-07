Нічний удар по енергетиці: в одній з областей росіяни атакували об’єкт ДТЕК

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок удару РФ по об’єкту енергосистеми / © ДСНС

Реклама

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати українську енергосистему. У ніч проти середи, 7 січня під ударом опинився один із підрозділів компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки загорілося енергетичне обладнання. На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які швидко ліквідували пожежу.

Реклама

«Найважливіше: ніхто з колег не постраждав» — наголосили в компанії.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, щоб ліквідувати наслідки обстрілу. У ДТЕК запевнили, що ситуація контрольована.

Нагадаємо, росіяни запустили по Дніпру понад 30 «Шахедів». Дрони падали на житлові будинки та двори