Нічний удар по Харкову: російський дрон влучив у балкон житлової багатоповерхівки

Ворог обстріляв Харків / © Associated Press

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У ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали удару по Харкову, один з безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, удар зафіксували в Індустріальному районі міста.ʼ

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«Вночі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждав 30-річний чоловік. У нього зафіксували гостру реакцію на стрес.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по низці регіонів України.

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