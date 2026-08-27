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Нічний удар по Харкову: російський дрон влучив у балкон житлової багатоповерхівки
Удар зафіксували в Індустріальному районі міста.
У ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали удару по Харкову, один з безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, удар зафіксували в Індустріальному районі міста.ʼ
«Вночі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждав 30-річний чоловік. У нього зафіксували гостру реакцію на стрес.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по низці регіонів України.