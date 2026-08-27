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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нічний удар по Харкову: російський дрон влучив у балкон житлової багатоповерхівки

Удар зафіксували в Індустріальному районі міста.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог обстріляв Харків

Ворог обстріляв Харків / © Associated Press

У ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали удару по Харкову, один з безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удар зафіксували в Індустріальному районі міста.ʼ

«Вночі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждав 30-річний чоловік. У нього зафіксували гостру реакцію на стрес.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по низці регіонів України.

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