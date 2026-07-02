- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1479
- Час на прочитання
- 2 хв
Нічний удар по Києву: кількість загиблих знову зросла
Кількість загиблих унаслідок масованого удару РФ по Києву зросла до десяти осіб.
У ніч проти четверга, 2 липня, Росія масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Пошкодження зафіксовані у 9 районах міста. На місцях ударів є пожежі та руйнування. Щонайменше 10 людей загинули.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Уже 10 загиблих у столиці», — зазначив він.
Атака по Києву — останні новини
Як повідомляє ДСНС, у Києві внаслідок масованого удару РФ виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у кількох районах міста:
У Дарницькому районі зафіксовано часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків;
У Шевченківському районі сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування 5-поверхівки, пожежу в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також у 3-поверховій нежитловій будівлі;
У Голосіївському районі спалахнула пожежа на технічному поверсі 16-поверхового житлового будинку;
У Печерському районі зафіксовано руйнування житлової 9-поверхівки. Там також виникла пожежа між першим і другим поверхами на площі 200 кв. м;
В Оболонському районі спалахнула пожежа на території складського майданчика;
У Святошинському районі пошкоджено два приватні житлові будинки;
У Деснянському районі зафіксовано пошкодження житлової 9-поверхівки.
Водночас у ДСНС наголосили, що на місцях продовжують працювати екстрені служби. Інформація щодо наслідків буде оновлюватися.
Загалом, за даними Кличка, 34 людини постраждали, з них 32 перебувають під наглядом медиків.
«Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей», — зазначив Ткаченко, очільник КМВА.