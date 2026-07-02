Нічний удар по Києву: кількість загиблих знову зросла

Київ пережив атаку / © Associated Press

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У ніч проти четверга, 2 липня, Росія масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Пошкодження зафіксовані у 9 районах міста. На місцях ударів є пожежі та руйнування. Щонайменше 10 людей загинули.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Уже 10 загиблих у столиці», — зазначив він.

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Атака по Києву — останні новини

Як повідомляє ДСНС, у Києві внаслідок масованого удару РФ виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у кількох районах міста:

У Дарницькому районі зафіксовано часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків;

У Шевченківському районі сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування 5-поверхівки, пожежу в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також у 3-поверховій нежитловій будівлі;

У Голосіївському районі спалахнула пожежа на технічному поверсі 16-поверхового житлового будинку;

У Печерському районі зафіксовано руйнування житлової 9-поверхівки. Там також виникла пожежа між першим і другим поверхами на площі 200 кв. м;

В Оболонському районі спалахнула пожежа на території складського майданчика;

У Святошинському районі пошкоджено два приватні житлові будинки;

У Деснянському районі зафіксовано пошкодження житлової 9-поверхівки.

Водночас у ДСНС наголосили, що на місцях продовжують працювати екстрені служби. Інформація щодо наслідків буде оновлюватися.

На місці атаки / © Associated Press

Загалом, за даними Кличка, 34 людини постраждали, з них 32 перебувають під наглядом медиків.

«Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей», — зазначив Ткаченко, очільник КМВА.

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