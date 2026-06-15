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Нічний удар по Києву: під атаку потрапив Мистецький арсенал
Наразі на місці працюють рятувальні служби. Масштаби пошкоджень з’ясовують, а також оцінюють наслідки для будівлі інституції.
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс Мистецький арсенал пошкоджено внаслідок російського масованого обстрілу.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мистецького арсеналу.
Ймовірно, відбулося влучання «Шахеда».
Наразі на місці працюють рятувальні служби. Масштаби пошкоджень з’ясовують, а також оцінюють наслідки для будівлі інституції.
«Для багатьох людей Мистецький арсенал є місцем зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними розмовами. Сьогодні російська агресія вкотре завдає удару по культурній спадщині України», — сказано у повідомленні.
Нічна атака по Києву — що відомо
У ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами, гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон» і крилатими ракетами Х-101. Паралельно Київ та інші регіони атакували дрони.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про суттєві руйнування житлових будинків практично у всіх районах.
Станом на 6 ранку у Києві зафіксовані понад 50 локацій, які внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень. За останніми даними ДСНС, загинули чотири людини, ще 25 постраждали, серед них — двоє дітей.
Після нічного обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни, пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.
На удар по Лаврі різко відреагував очільник МЗС Андрій Сибіга.