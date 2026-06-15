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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
873
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1 хв

Нічний удар по Києву: під атаку потрапив Мистецький арсенал

Наразі на місці працюють рятувальні служби. Масштаби пошкоджень з’ясовують, а також оцінюють наслідки для будівлі інституції.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Київ пережив атаку

Київ пережив атаку / © Associated Press

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс Мистецький арсенал пошкоджено внаслідок російського масованого обстрілу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мистецького арсеналу.

Ймовірно, відбулося влучання «Шахеда».

Наразі на місці працюють рятувальні служби. Масштаби пошкоджень з’ясовують, а також оцінюють наслідки для будівлі інституції.

«Для багатьох людей Мистецький арсенал є місцем зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними розмовами. Сьогодні російська агресія вкотре завдає удару по культурній спадщині України», — сказано у повідомленні.

Нічна атака по Києву — що відомо

У ніч проти 15 червня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами, гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон» і крилатими ракетами Х-101. Паралельно Київ та інші регіони атакували дрони.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про суттєві руйнування житлових будинків практично у всіх районах.

Станом на 6 ранку у Києві зафіксовані понад 50 локацій, які внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень. За останніми даними ДСНС, загинули чотири людини, ще 25 постраждали, серед них — двоє дітей.

Після нічного обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни, пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

На удар по Лаврі різко відреагував очільник МЗС Андрій Сибіга.

Лавра у вогні / © Associated Press

Лавра у вогні / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
873
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