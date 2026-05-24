Нічний удар по Київщині: яка ситуація у районах зрання
Київська область оговтується від нічної атаки. На місці працюють усі екстрені служби. Ліквідація наслідків атаки триває.
Унаслідок чергової російської атаки на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарчих споруд, а також займання у кількох районах області.
Про це повідомили у ДСНС.
Ситуація у районах станом на 24 травня
Білоцерківський район
У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі.
Броварський район
У селі Пухівка зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо без постраждалих та значних руйнувань.
Вишгородський район
У місті Вишгород зафіксовано влучання багатоповерховий житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено рятувальників та техніку ДСНС.
Фастівський район
У селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.
У селі Тарасівка внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.
У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках.
У селі Нове пошкоджено приватний житловий будинок.
Бучанський район
У селі Горенка пошкоджено логістичний центр.
У місті Вишневе внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 100 кв. м.
У селі Білогородка пошкоджено складське приміщення.
У селі Крюківщина пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.
Бориспільський район
У місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю приватної сауни. Після прибуття рятувальників займання не виявлено.
Нічна атака по Києву — останні новини
У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.
Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА.