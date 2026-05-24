Нічний удар по Київщині: яка ситуація у районах зрання

Наслідки атаки / © ДСНС

Унаслідок чергової російської атаки на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарчих споруд, а також займання у кількох районах області.

Про це повідомили у ДСНС.

Ситуація у районах станом на 24 травня

Білоцерківський район

У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі. Горіли три гаражі.

Броварський район

У селі Пухівка зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Попередньо без постраждалих та значних руйнувань.

Вишгородський район

У місті Вишгород зафіксовано влучання багатоповерховий житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено рятувальників та техніку ДСНС.

Фастівський район

У селі Новосілки пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

У селі Тарасівка внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

У селі Віта-Поштова виникла пожежа у двох приватних житлових будинках.

У селі Нове пошкоджено приватний житловий будинок.

Бучанський район

У селі Горенка пошкоджено логістичний центр.

У місті Вишневе внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 100 кв. м.

У селі Білогородка пошкоджено складське приміщення.

У селі Крюківщина пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.

Бориспільський район

У місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю приватної сауни. Після прибуття рятувальників займання не виявлено.

Нічна атака по Києву — останні новини

У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

Станцію метро «Лук’янівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею, повідомили в КМДА.

