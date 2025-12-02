ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
239
1 хв

Нічний удар по Одещині: влада повідомила про наслідки

Через нічну атаку на Одещину, на щастя, минулося без жертв.

Катерина Сердюк
Обстріл Одещини

Уночі 2 грудня РФ завдала масованого удару дронами по півдню Одещини. Ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Деталі

У регіоні вночі працювали Сили ППО. Втім є пошкодження:

  • енергетичного об’єкта;

  • адміністративної будівлі;

  • окремих домогосподарств приватного сектору.

«Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби та 11 пунктів незламності. Повідомляється, що наразі критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.

Як деталізували у ДТЕК, внаслідок атаки на енергетичний об’єкт 8 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 36 300 — тимчасово без світла.

«Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада РФ атакувала Одещину ударними дронами, є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Так, через атаку пошкоджені фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі автозаправної станції.

Інформація про жертв чи потерпілих не надходила.

239
