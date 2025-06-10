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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нічний удар по Одесі: один загиблий, четверо поранених

Повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Одесу

Наслідки атаки на Одесу / © t.me/truonline

Унаслідок нічної атаки на Одесу російськими дронами загинув 59-річний чоловік, ще щонайменше четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у середмісті Одеси пошкоджено й частково зруйновано житлові будинки. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. На місці спалахнула пожежа, пошкоджено кілька карет «швидкої». Медичний персонал не постраждав.

Усі відповідальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару, правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.

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Удар по Одесі 10 червня_6 / © t.me/truonline

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© t.me/truonline

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© t.me/truonline

Раніше повідомлялося, що в Одесі ворожий безпілотник влучив у пологовий будинок.

Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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