Нічний удар по Україні: у Повітряних силах розкрили деталі

РФ тероризує українців / © Associated Press

У ніч проти 18 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні - летіли ударні безпілотники та ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 4-ма балістичними ракетами „Іскандер-М“, а також та 140-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

«Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині», — додали у відомстві.

Нагадаємо, у Харкові ворожі дрони влучили у житловий будинок. За останніми даними, п’ятеро загиблих, серед них — дитина. У місті оголошено траур.