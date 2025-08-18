- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Нічний удар по Україні: у Повітряних силах розкрили деталі
Уночі окупанти вгатили по українських містах. Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях.
У ніч проти 18 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні - летіли ударні безпілотники та ракети.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 4-ма балістичними ракетами „Іскандер-М“, а також та 140-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
«Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині», — додали у відомстві.
Нагадаємо, у Харкові ворожі дрони влучили у житловий будинок. За останніми даними, п’ятеро загиблих, серед них — дитина. У місті оголошено траур.