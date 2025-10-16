Нічний удар РФ: Ігнат зробив заяву про підступну тактику російської армії

Ракетний удар.

Цієї ночі війська агресорки Росії здійснили нову масовану атаку на енергетику України. Зокрема, на газову інфраструктуру. Під час цього удару росіяни запустили чимало балістичних ракет.

Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З його слів, цього разом під прицілом у була газова інфраструктура. Росіяни атакували газовидобувні місця та розподільчі станції у Полтавській та Харківській областях, а також об'єкти цієї сфери на заході України.

"Сьогодні особливість атаки була в тому, що крім 320 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, було застосовано 37 ракет. Передусім балістичні ракети, тобто 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії - це два "Кинджали" та 26 "Іскандер-М", - зазначив він.

Ці ракети можуть збивати лише системі, які здатні протидіяти балістиці, зокрема Patriot. Питання їхньої кількості та наявності залишається відкритим.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила "Кинджалами", дронами і крилатими ракетами. Зокрема, два аеробалістичних “Кинджали”. Сили ППО знищили 288 засобів повітряного нападу: 283 безпілотники та п’ять керованих авіаційних ракет Х-59.

Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина. За даними “Нафтогазу” саме у цих областях десятки ракет і сотні "Шахедів" атакували газову інфраструктуру. Частина критичних об’єктів тимчасово зупинена. Окрім того, травмовано щонайменше четверо працівників.

