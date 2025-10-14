Нічний удар Росії по Україні: скільки дронів збила ППО

ППО / © tsn.ua

У ніч на 14 жовтня армія РФ атакувала Україну 96 ударними БпЛА. Силами ППО було ліквідовано 69 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Деталі про атаку

Противником були застосовані декілька типів БпЛА: Shahed, «Гербера» та інші. Зброю запускали з різних напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, Гвардійське — ТОТ Криму, близько 60 із них — «шахеди».

З метою відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — інформують ПСУ.

При цьому є декілька влучань. Так, фіксують «прильоти» 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — закликали українців.

Нагадаємо, пізно ввечері у Києві була оголошена повітряна тривога. Фіксували рух ворожих БпЛА.

Зокрема, російські безпілотники були помічені у Київській області, вони тримали курс на Бровари.

Відомо також, що Харківщину атакували КАБами. У самому Харкові РФ влучила по території медзакладу, є руйнування. Інформацію про постраждалих уточнюють.