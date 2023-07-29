Нічого не зміниться: в УПЦ МП заявили, що продовжать відзначати Різдво 7 січня

Українська православна церква МП повідомила, що продовжить відзначати Різдво Христове у січні.

Про це заявив Отець Олександр (Клименко) в коментарі "Українській правді".

Журналісти зауважили, що спершу звернулися до підсанкційного митрополита Антонія, якого вважають другою людиною УПЦ МП. Однак він демонстративно кинув слухавку й більше не відповідав на дзвінки.

Натомість Клименко відповів на запитання та уточнив, що для їхньої церкви "нічого не зміниться". Йдеться про рішення президента Володимира Зеленського затвердити Різдво державним святом 25 грудня.

Отець Олександр зазначив, що 7 січня тепер не буде державним святом, але церква все одно святкуватиме Різдво саме у цей день. Крім того, він нагадав слова патріарха Філарета про те, що святкування Різдва 7 січня "не є наближенням до РПЦ".

Зауважимо, український лідер запропонував Раді змінити дати трьох свят. Зокрема, висунута пропозиція святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня.

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