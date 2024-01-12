Нічого не змінюється: росіяни змушують людей на ТОТ дивитися пропагандистське телебачення

Окупанти досі не зрозуміло, що в Україні їм та усьому, що з ними пов'язано, не раді.

Росіяни продовжують політику інформаційної блокади на тимчасово окупованих територіях. Вони змушують людей дивитися пропагандистські канали РФ.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Основною моделлю російської машини пропаганди є безальтернативність джерел інформації, в межах якої всі медіа блокуються, крім державних. Доступ до останніх навпаки ж спрощується", – зазначають у Центрі.

Саме тому ворог зобов'язав бюджетників на ТОТ півдня отримати комплекти супутникового телебачення "Русский мир". Вони дозволяють безкоштовно переглядати 24 пропагандистських телеканали.

Нагадаємо, росіяни знайшли новий спосіб заохочення українців на ТОТ отримувати паспорт РФ.

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