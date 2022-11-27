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"Нічого російського там не літало": Лукашенко про падіння ракет на ферму на території Польщі

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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451
Час на прочитання
2 хв
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"Нічого російського там не літало": Лукашенко про падіння ракет на ферму на території Польщі

Фото: Getty Images

Лукашенко прокоментував падіння ракети під час масованого ракетного обстрілу РФ України на територію Польщі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія непричетна до інциденту, що стався на українсько-польському кордоні через масований ракетний обстріл РФ.

Про це він сказав в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1".

За його словами, російських ракет у момент інциденту на білорусько-польському кордоні у повітрі не було.

"Майте на увазі: у цей момент, під час цієї стрілянини С-300, у повітрі в ці хвилини нічого російського не літало. Це ж біля наших кордонів. Ми ж бачимо всю Україну. У нас достатньо сил і коштів. Ми бачимо, що коїться у повітрі", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що у польському місті Пшеводув попрощались із другою жертвою ракетного терору Росії проти України. Це - 59-річний місцевий житель Богдан С.

Падіння ракети у Польщі 

У Польщі в кількох кілометрах від українського кордону в момент масштабної ракетної атаки впала ракета, яка вбила двох чоловіків, які перебували на місцевій фермі. 

Влада Польщі вважає, що в Пшеводуві могла впасти ракета С-300, яку українська ППО випустила, намагаючись збити російську ракету. Президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

19 листопада у Пшеводуві попрощались з загиблим  на місцевій фермі чоловіком. Його син розповів, що батько з моменту повномасштабного вторгнення допомагав українським біженцям.

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Дата публікації
Перегляди
451
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