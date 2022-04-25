Нічого святого: на Великдень окупанти обстріляли 13 сіл і міст Донеччини, вбили 2 дітей і 3 дорослих

На Великдень російські війська вбили 5 мирних жителів Донеччини, з них двоє дітей, є поранені.
За минулу добу, 24 квітня, російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинули п'ятеро мирних людей: двоє дітей та троє дорослих. Також є поранені.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.
Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали щонайменше 17 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий табір, Будинок культури, виробництво.
Впродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Дружківка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Троїцьке, Хрестище Святогірської громади, Новоселівка-3, Красногорівка Очеретинської громади.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вчора, 24 квітня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у селі Красногорівка загинули двоє дітей 5 та 14 років. Ще троє людей загинули у Новоселівці та Новомихайлівці.
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