Нічого святого: на Великдень окупанти обстріляли 13 сіл і міст Донеччини, вбили 2 дітей і 3 дорослих

Нічого святого: на Великдень окупанти обстріляли 13 сіл і міст Донеччини, вбили 2 дітей і 3 дорослих

На Великдень російські війська вбили 5 мирних жителів Донеччини, з них двоє дітей, є поранені.

За минулу добу, 24 квітня, російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинули п'ятеро мирних людей: двоє дітей та троє дорослих. Також є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали щонайменше 17 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий табір, Будинок культури, виробництво.

Впродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Дружківка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Троїцьке, Хрестище Святогірської громади, Новоселівка-3, Красногорівка Очеретинської громади.

ГУ Національної поліції в Донецькій області

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора, 24 квітня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у селі Красногорівка загинули двоє дітей 5 та 14 років. Ще троє людей загинули у Новоселівці та Новомихайлівці.

Читайте також: