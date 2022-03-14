Нічого святого: російські військові викрали священника в Бердянську і вивезли невідомо куди

Раніше священник повідомля про погрози, які надходили йому та його дружині.

Сьогодні, 14 березня, у Бердянську Запорізької області російські озброєні окупанти вторглися до помешкання священника ПЦУ Олега Ніколаєва, провели там обшук, після чого викрали та вивезли його у невідомому напрямку. Подія сталася приблизно о 7:00 ранку.

Про це повідомила місцева жителька на сторінці викраденого священника у Facebook.

Відомо, що у священнослужителя залишилася вдома дружина з другою групою інвалідності, якою він опікувався. Як розповіли "Укрінформу" віряни храму, жінка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, утім окупанти наказали їй не виходити з дому.

На своїй сторінці у Facebook Олег Ніколаєв неодноразово повідомляв про погрози, які він та його дружина отримували на свою адресу відтоді, як почалися бої за Бердянськ. Також священник оприлюднив скрин переписки із залякуванням про розправу. Додамо, що Олег Ніколаєв у соцмережах активно висловлювався проти російської окупації і режиму Путіна.

Нагадаємо, раніше російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва а також рятувальника ДСНС Олексія Данченка. На мітингу у Мелітополі російські військові викрали місцеву активістку Ольгу Гайсумову.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ закликало світову спільноту негайно дати жорстку відповідь РФ.

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