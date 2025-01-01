Нічого святого: російські загарбники обстріляли Запорізьку область в новорічну ніч

За шість хвилин в місті загорілися два житлових будинки.

В ніч з 31 грудня на 1 січня росіяни атакували мирні населені пункти Запорізької області. Від російських обстрілів постраждало прифронтове Гуляйполе.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

За інформацією ДСНС у Гуляйполі о 23:57 та о 00:03 загорілися два житлових будинки.

Працівники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, та врятували від пожежі 83-річну жінку.

"На щастя, медична допомога врятованій не знадобилася", – йдеться в повідомленні.

Також сапери ДСНС знищили уламково-фугасний касетний елемент снаряда від реактивної системи залпового вогню "Ураган", виявлений у населеному пункті області.

Нагадаємо, в Мережі постійно обговорюються наміри ворога спробувати взяти під контроль такі міста, як Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Харків, проте, наразі у ворога недостатньо ресурсів, щоб захопити будь-яке з цих міст.

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