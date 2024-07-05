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Ницості не має меж: росіяни поширюють фейк про те, як "солдат ЗСУ добиває свого побратима"

Ницості не має меж: росіяни поширюють фейк про те, як "солдат ЗСУ добиває свого побратима"

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Ницості не має меж: росіяни поширюють фейк про те, як "солдат ЗСУ добиває свого побратима"

Окупант страчує побратима

Росіяни щоразу перевершують себе у власній брехні й ницості.

На "Росія 24" показують відео, де російський військовий добиває свого ж товариша по службі. Все б нічого, та окупантів видали за українських військових.

Відео оприлюднив Инсайдер UA. 

Епізод стався 22 червня під Роботиним. Російські військові відступали і в цей момент прилетів наш FPV-дрон.

Раніше Мережу облетіли кадри, на яких російський солдат страчує пораненого товариша по службі. Це ще один приклад культури жорстокості, яка поширена в російській армії.

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