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Нідерланди готові створити ще один трибунал для РФ в Гаазі - Reuters

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Нідерланди готові створити ще один трибунал для РФ в Гаазі - Reuters

Фото: Associated Press

Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну.

Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну. Новий спецсуд не буде заважати роботі Міжнародного кримінального суду, який також розташований в Нідерландах.

Про цезаявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра, повідомляє Reuters.

Разом з ЄС Нідерланди шукатимуть міжнародну підтримку та фінансування для трибуналу, сказав Хоекстра, додавши, що новий суд не повинен втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розташований у Нідерландах.

Акт агресії визначається ООН як "вторгнення або напад збройних сил однієї держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація".

Нагадаємо, що Україна домовилася щодо подальшої співпраці в оборонній, енергетичній сферах, а також щодо проєктів відбудови держави та щодо санкцій РФ. 28листопада у Києві Володмир Зеленський зустрівся  з міністрами закордонних справ 7 країн Північної Європи: Швеції, Норвегії, Ісландії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви.

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Дата публікації
Перегляди
501
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