Нідерланди передадуть Україні не усі з обіцяних винищувачів F-16: міністерка оборони пояснила чому

Рішення пояснюється підготовкою українських пілотів.
Нідерланди передадуть ЗСУ всі свої винищувачі F-16. Виняток з 42 обіцяних літаків становлять ті, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.
Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала в інтерв'ю "Європейській правді".
"У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ", – зазначила вона.
Навчання пілотів не закінчуються ніколи
За словами міністерки, тренування не обов'язково будуть в Нідерландах. Наразі також розглядається навчальний центр в Румунії.
"Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр", – наголосила Оллонгрен.
На жаль, не можна підготувати одну партію пілотів й припинити навчання. Міністерка оборони запевнила, що це має бути безперервний процес.
Нагадаємо, за результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.
Читайте також: