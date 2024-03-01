Нідерланди спрямують 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ: прем'єр Нідерландів зробив заяву

За його словами, гроші спрямують на допомогу найближчими тижнями.

Нідерланди планують спрямувати 250 мільйонів євро на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на брифінгу в Харкові.

“Виділяємо на чеську ініціативу загалом 250 мільйонів євро для закупівлі 800 тисяч боєприпасів”, - сказав Рютте.

За його словами, гроші спрямують на допомогу найближчими тижнями.Нідерланди чітко усвідомлюють, що ЗСУ потребують більше ракет для ППО та артилерійських снарядів. Через це країна фокусується на збільшенні оборонного виробництва та пошуку рішень для зменшення короткострокового дефіциту.

“Наприклад, Нідерланди долучаться до ініціативи Чеської Республіки із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів. Вони стануть доступними якомога скоріше – у найближчі тижні. У понеділок, в Парижі, я оголосив, що ми витратимо 100 млн євро. Тепер я можу оголосити, що наш внесок у цю справу складатиме 250 млн євро. Я гадаю, що мої колеги в Європі та НАТО мають наслідувати мій приклад”, – підкреслив Рютте.

Нагадаємо, що у Повітряних силах розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць.

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