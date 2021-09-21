"Ніхто кавунчика не запропонував": херсонські медики обурені, що смугасті розбили, а не віддали

У лікарнях не відмовилися б від кавунів.

У Херсонській області співробітники медустанов скаржаться, що їм ніхто з аграріїв так і не запропонував овочі та кавуни, які не продаються.

Про це пише місцеве видання kherson.net.ua.

"Ми із задоволенням і вдячністю прийняли б такий подарунок - навіть самі б його вивезли", - говорить директор Бериславської районної лікарні Север'ян Кардава.

"За все літо ніхто кавунчика не запропонував. Тонну помідорів, цибулі, баклажанів і солодкого перцю, правда, привіз фермер з Берислава, який нам допомагає ось уже 5 років поспіль. І на цьому - все. Солодкими ягодами було б кому поласувати. Адже зараз у нас перебувають близько сотні пацієнтів не тільки з Берислава, але і з Великої Олександрівки, Високопілля, Нововоронцовки", - додав він.

Нагадаємо, у Мережу потрапили кадри, як у Херсонській області фермери розбивають об землю непродані кавуни. Цьогоріч ціна на баштанні надзвичайно низька, а охочих купити смугасту ягоду навіть за такі копійки — небагато.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий вчинок фермерів. Українці зауважують, що продавці могли віддати кавуни охочим або відвезти до дитячих будинків.

А роздати пенсіонерам, багатодітним сім'ям, які потребують, слабо? Просто залишити на трасі з написом: беріть, хто хочете? Яке жлобство.

Все тому, що всі — жлоби. У Херсоні кавун по 3 грн за кілограм.

А відвезти у дитячі установи сиротам, людям похилого віку в хоспіси, не судилося? Або просто так роздати людям? Ні, повикидали, розіб'ємо, але добру справу не зробимо.

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