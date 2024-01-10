"Ніхто не буде задоволений": ОПУ про складнощі мобілізаційного законопроєкту 

Сьогодні потрібно змінити правила мобілізації. Необхідно також проводити ротації, навчання, доукомплектування тощо.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.



"Ніхто не буде задоволений, на жаль. Війною не можна бути задоволеним, мобілізаційними процедурами не можна бути задоволеним. Питання стоїть не про електоральні симпатії, а про те, чи існуватиме держава, як би це пафосно не звучало. Війна нікуди не піде", – акцентував він.

"Зміни потрібні, щоб не стати народом без державності"

Як підкреслив Подоляк, президент сьогодні у Вільнюсі чітко заявив: Путін буде йти далі. Він буде "сунути-сунути-сунути, поки не програє".

"Мобілізація потрібна, потрібні правила, потрібна комунікація. Президент про це постійно говорить і тому він саме відповідальність на себе бере", – каже Подоляк.

Але сьогодні, зазначає він, має бути такий план:

депутати мають обговорити, незважаючи на свої можливі політичні дивіденди;

військові мають дати мотивації;

потрібно внести логістичні зміни до низки процедур;

треба психологічно попрацювати з суспільною думкою щодо того, що мобілізація – це не лише примус держави.

"Є те, що є. Є сьогодні законопроєкт, є сьогодні необхідність змінити правила мобілізації. Є сьогодні необхідність проводити ротації, навчання, доукомплектування тощо. І треба забути про політичний процес, поки війна не закінчиться. Знаєте, є певні народи, які не мають своєї державності, блукають світом. Можна отримати це в підсумку. Поки ми думаємо, чи треба проводити мобілізаційні зміни, чи не треба", – підсумував радник ОПУ.

Раніше стало відомо, що на сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу" не ухвалювали жодних рішень щодо скандального закону про мобілізацію.

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