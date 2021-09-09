“Ніхто не хоче отримувати нові проблеми”: посол Латвії окреслив перспективи вступу України до ЄС

Членство України в Євросоюзі залежить від консенсусу 27 країн.

Далеко не всі країни-учасники ЄС прагнуть розширювати кордони, тому важко говорити про терміни європейської інтеграції України.

Таку думку висловив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами посла, 27 країн, які є членами ЄС, мають дуже різні погляди щодо України. “Частина з них поки що не бачать підстав для розширення Євросоюзу”, - зауважив дипломат.

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Водночас ті країни, які не проти розширення, прагнуть, щоб новими членами ЄС стали такі держави, які вже готові до вступу. “Ніхто не хоче отримувати нові проблеми", - пояснив він.

На думку Юріса Пойканса, Україні потрібно досягнути певного прогресу в реформах. Тільки тоді можна буде поставити питання про членство в ЄС. "Тоді в України будуть всі підстави заявити, що ви хочете чогось більшого, аніж просто Угода про асоціацію з Європейським союзом”, - зауважив він.

За словами дипломата, тепер важливо продовжувати діалог, зокрема проводити саміти між Україною і Європейським союзом.

Нагадаємо, Євросоюз 8 вересня погодив подовження персональних санкцій проти Росії. Їх ввели сім років тому через незаконну анексію українського Криму та агресію на Донбасі.

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