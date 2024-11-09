"Ніхто не ловитиме на вулиці": що насправді чекає на жінок щодо мобілізації

Членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що тема примусової мобілізації жінок є штучно роздутою, а чоловічого мобілізаційного ресурсу наразі достатньо.

Про це вона сказала у коментарі 24 Каналу.

Відповідно до українського законодавства, жінки можуть вступити до лав Сил оборони тільки добровільно. А от звільнитися зі служби в армії можна у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс. Зокрема, я давно казала про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", – пояснила Бобровська.

Депутатка додала: примусово "з вулиці" жінок ніхто не буде мобілізувати. Наразі пропонують не обов'язкову службу, а лише наявність досвіду в жінок на випадок повторної повномасштабної або неповномасштабної війни в Україні.

"Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено. Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. В цьому немає нічого страшного, і таким чином ми як суспільство готуємося до викликів воєнних", – пояснила нардепка.

За словами Бобровської, чоловічого мобілізаційного ресурсу достатньо. Тому про примусову мобілізацію жінок не йдеться, цю тему абсолютно штучно підігрівають.

Нагадаємо, мобілізація жінок залишається добровільною. Але представниці медичних професій мають бути на військовому обліку. В подробицях розібрався ТСН.ua.

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