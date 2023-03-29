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"Ніхто не має перешкоджати праву людей бути щасливими": законопроєкт про реєстровані партнерства не відкличуть

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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"Ніхто не має перешкоджати праву людей бути щасливими": законопроєкт про реєстровані партнерства не відкличуть

Фото: УНІАН

Раніше ПЦУ осудила законопроєкт про створення інституту реєстрованих партнерств.

Законопроєкт про створення інституту реєстрованих партнерств не будуть відкликати через негативну реакцію та осуд Синоду Православної церкви України.

Про це повідомила у коментарі "Укрінформу" ініціаторка проєкту закону, народна депутатка із фракції "Голос" Інна Совсун.

"Щодо питання, чи планую я відкликати законопроєкт через реакцію Синоду ПЦУ, відповідь очевидна — ні", — заявила депутатка.

За її словами, проєкт закону ні до чого не зобов’язує представників церкви.

"Ніхто не має через це перешкоджати праву людей бути щасливими. Церква могла б мати думку щодо вінчання. До світського шлюбу церква не має жодного відношення. А в законопроєкті йдеться навіть не про шлюб, він про реєстровані партнерства", — сказала вона.

Совсун також додала, що більшість українців підтримують легалізацію одностатевих партнерств, тому церкві доведеться змінювати свою позицію.

"Я бачуся, я говорю з ЛГБТ-військовими, я чую про їхні проблеми — це сотні, тисячі історій. Переконана, що ми, як суспільство, маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших", — сказала народна обраниця.

Раніше Совсун повідомляла, що над законопроєктом 9 місяців працювали громадські організації "ЛГБТ-військові за рівні права" та "Точка опори ЮА — NGO Fulcrum UA".

Нагадаємо, ПЦУ виступила проти реєстрації одностатевого партнерства. Там назвали це "загрозою для суспільної моралі".

Напередодні одностатева пара подала в "Дії" заявку на шлюб в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
623
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