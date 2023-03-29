"Ніхто не має перешкоджати праву людей бути щасливими": законопроєкт про реєстровані партнерства не відкличуть

Законопроєкт про створення інституту реєстрованих партнерств не будуть відкликати через негативну реакцію та осуд Синоду Православної церкви України.

Про це повідомила у коментарі "Укрінформу" ініціаторка проєкту закону, народна депутатка із фракції "Голос" Інна Совсун.

"Щодо питання, чи планую я відкликати законопроєкт через реакцію Синоду ПЦУ, відповідь очевидна — ні", — заявила депутатка.

За її словами, проєкт закону ні до чого не зобов’язує представників церкви.

"Ніхто не має через це перешкоджати праву людей бути щасливими. Церква могла б мати думку щодо вінчання. До світського шлюбу церква не має жодного відношення. А в законопроєкті йдеться навіть не про шлюб, він про реєстровані партнерства", — сказала вона.

Совсун також додала, що більшість українців підтримують легалізацію одностатевих партнерств, тому церкві доведеться змінювати свою позицію.

"Я бачуся, я говорю з ЛГБТ-військовими, я чую про їхні проблеми — це сотні, тисячі історій. Переконана, що ми, як суспільство, маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших", — сказала народна обраниця.

Раніше Совсун повідомляла, що над законопроєктом 9 місяців працювали громадські організації "ЛГБТ-військові за рівні права" та "Точка опори ЮА — NGO Fulcrum UA".

Нагадаємо, ПЦУ виступила проти реєстрації одностатевого партнерства. Там назвали це "загрозою для суспільної моралі".

Напередодні одностатева пара подала в "Дії" заявку на шлюб в Україні.

Читайте також: