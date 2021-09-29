"Ніхто не заборонить мені вбити ще кількох кішок": в Одеській області дитина жорстоко розправилась із цуценям

"Ніхто не заборонить мені вбити ще кількох кішок": в Одеській області дитина жорстоко розправилась із цуценям

Зоозахисники наголошують, що ніколи не потрібно ігнорувати те, як підлітки знущаються із тварин.

У м. Рені Одеської області неповнолітній хлопець посеред вулиці жорстоко вбив цуценя.

Також читайте В Одеській області чоловік безжально застрелив собаку сусіда

Про це повідомляє громадська організація UAnimals.

На відео видно, як підліток розправляється із цуценям. Коли це побачила місцева зоозахисниця, одразу кинулась рятувати тварину. У розмові із жінкою хлопець заявляє, що він вбивав і інших тварин та переконує, що "ніхто не заборонить йому вбити ще кількох кішок".

"Наразі юристи UAnimals уже допомагають волонтерці, яка нам написала, скласти заяву до поліції. Ми докладатимемо усіх зусиль, щоби зупинити ці злочини й притягнути до відповідальності винних осіб", - повідомили в організації.

Зоозахисники наголошують, що ніколи не потрібно ігнорувати те, як підлітки чи дорослі знущаються із тварин.

"Йдеться тут не лише про захист тварин, а й про захист людей. Більшість осіб, які свідомо скоюють злочини щодо тварини, схильні до жорстокості також і до людей. На жаль, у цьому переконують не лише дослідження, а й реальні історії, яких із кожним роком стає дедалі більше", - повідомили в UAnimals.

Обережно, на відео кадри жорстокого поводження з тваринами!

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік жорстоко вбив цуценя та носив його догори лапками: поліція відреагувала не одразу.

Новини України: у Миколаєві на ринку чоловік рушницею застрелив собаку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання