“Ніхто не забутий, ніщо не забуте”: Венедіктова назвала напрямки та питання, в яких США надаватимуть підтримку українським правоохоронцям

“Ніхто не забутий, ніщо не забуте”: Венедіктова назвала напрямки та питання, в яких США надаватимуть підтримку українським правоохоронцям

Команда Офісу Генпрокурора провела у США 14 офіційних зустрічей.

Після візиту до Сполучених Штатів Америки українська генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про те, в яких напрямках буде відбуватися співпраця та надаватиметься підтримка з боку американських партнерів.

У загальних рисах про досягнуті домовленості вона розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Ірина Венедіктова зауважила, що “наші партнери [у США] прекрасно обізнані про ситуацію в Україні”.

“Ми і наші проблеми – пріоритет для керівництва США. І основний висновок, безумовно, - ніхто не забутий, ніщо не забуте. Рівень залученості силових відомств в ті питання, у яких американська влада бачить загрозу своїй національній безпеці – досить високий і я пропоную про це пам’ятати”, - написала вона.

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Загалом команда Офісу Генпрокурора провела понад 14 офіційних зустрічей з керівництвом низки ключових органів та їхніх підрозділів у Сполучених Штатах. Венедіктова навела їх перелік та назвала напрямки співпраці, які обговорювалися.

Управління з розвитку, підтримки і навчання органів прокуратури за кордоном (OPDAT) Департаменту юстиції США . Обговорили співпрацю в сфері вдосконалення інституційної спроможності української прокуратури та перспективи взаємодії OPDAT із Тренінговим центром прокурорів України. Намітили перспективні напрями взаємодії: боротьба із відмиванням коштів, незаконними фінансовими потоками, ювенальна юстиція, протидія домашньому насильству, екологічним правопорушенням та воєнним злочинам.

Обговорили співпрацю в сфері вдосконалення інституційної спроможності української прокуратури та перспективи взаємодії OPDAT із Тренінговим центром прокурорів України. Намітили перспективні напрями взаємодії: Зустріч із заступником Генерального прокурора США з питань відділу кримінальних справ Кеннетом А. Політом-молодшим та його заступником і радником з міжнародних справ Брюсом К. Шварцом. Обговорили високий рівень співпраці та тісну взаємодію між Департаментом юстиції США та Офісом Генерального прокурора.

Відділ національної безпеки, Сектор комп’ютерної злочинності та інтелектуальної власності, Офіс міжнародних справ Департаменту юстиції США. Обговорили міжнародне співробітництво у сфері кібербезпеки та боротьби із протиправною діяльністю у сфері інтелектуальної власності . Зупинились на питаннях міжнародної правової допомоги.

. Зупинились на питаннях міжнародної правової допомоги. Міжнародний підрозділ Сектору з боротьби із відмиваням коштів та повернення активів (MLARS) Міністерства юстиції США. Обговорили співпрацю щодо повернення активів

Федеральне бюро розслідувань. Обговорили актуальні питання співробітництва між інституціями та перспективи поглиблення взаємодії.

Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США. Обговорили поточні розслідування військових злочинів, а також міжнародний вимір: подальші кроки після завершення попереднього вивчення ситуації Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду. Обговорили можливі напрями співпраці: розбудову потенціалу підрозділу з питань злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту та роботу Міжнародної ради експертів, розробку спільних навчальних програм для прокурорів і слідчих, координацію дій на міжнародній арені для забезпечення успішного переслідування воєнних злочинів.

Зустріч із Послом Клінтом Вільямсоном. Обговорили перспективи майбутнього проекту з розслідування воєнних злочинів.

Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правоохоронних органів Державного департаменту США. Обговорили питання протидії корупції та реформи кримінальної юстиції в Україні.

Зустріч із головою Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою-Холлар та керівником юридичного департаменту МВФ Еммануелем Матіасом. Обговорили питання структурних маяків Меморандуму, де є дотичними органи прокуратури, та перспективи співпраці, зокрема в сфері повернення активів.

Зустріч із представниками Атлантичної Ради – Послом Джоном Хербстом, Послом Вільямом Тейлором, Меліндою Херінг, Джонатаном Катцом, Майклом Савківим, Джорджем Чопківським, Едвардом Чоу, Ендрю Д’Аньєрі, Орестом Дейчаківськи та Робертом МакКоннеллом. Обговорили прогрес реформи прокуратури та необхідність проведення судової реформи в Україні.

Зустріч із віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде. Обговорили співпрацю у сфері повернення вкрадених активів.

Зустріч з Джеймі Вайтом - заступником Торгового представника Сполучених Штатів Америки. Обговорили питання захисту інвестицій та інтелектуальної власності.

Нагадаємо, раніше очільниця Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова повідомила, що доручила “активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень” проти осіб із “орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики”.

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