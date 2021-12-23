Ніхто не заступився: у Польщі українка, захищаючись, вбила чоловіка, і суд її виправдав

Ніхто не заступився: у Польщі українка, захищаючись, вбила чоловіка, і суд її виправдав

Жінці загрожувало до 9 років ув'язнення.

У Польщі окружний суд у Познані виправдав громадянку України, яку звинувачували у вбивстві співмешканця.

Про це повідомляє wnp.pl.

Суд вирішив, що жінка діяла в межах необхідної самооборони. Після вердикту жінка розплакалася і подякувала суду, сказавши що не очікувала на такий фінал.

Водночас рішення Окружного суду в Познані ще може бути оскаржене у вищій інстанції, якщо прокуратура подасть апеляцію. Зараз громадянка України вільна й може поїхати на батьківщину, де має малолітню дитину.

Подія сталася у серпні 2020 року пізно ввечері. 31-річна українка під час домашньої сварки схопила ніж і кілька разів вдарила ним свого співмешканця. Від отриманих травм 38-річний чоловік, також громадянин України, помер.

За матеріалами суду жінка повернулася додому дещо нетверезою. Сварку почав співмешканець, він почав її гамселити. Свідками інциденту були ще двоє чоловіків, але вони не вступилися за жінку і не заважали її побиттю. Тоді жінка, піднімаючись з підлоги, схопила ножа, який лежав на краю стола, й ударила ним співмешканця.

“Обвинувачена опинилася в ситуації, яка загрожувала її здоров’ю або навіть і життю. Перевага потерпілої сторони в силі та масі тіла була настільки велика, що суд вирішив, що тут не може йтися про перевищення меж необхідної самооборони. Обвинувачена обрала той спосіб самооборони, який був ефективним”, - йдеться в рішенні суду.

Слід зазначити, що прокуратура просила для жінки 9 років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Варшаві правоохоронці затримали українку, яка підозрюється у кількох крадіжках. У своїх роботодавців вона викрадала гроші та золоті прикраси.

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