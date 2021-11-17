"Ніхто нічого не робив, і навіть киснем не забезпечили": у Харкові жінка звинуватила медиків у смерті батька

"Ніхто нічого не робив, і навіть киснем не забезпечили": у Харкові жінка звинуватила медиків у смерті батька

За словами доньки померлого пацієнта, її батькові не надавалася жодна медична допомога у медзакладі.

У Харкові жінка звинувачує медпрацівників хірургії Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 у смерті батька. Вона стверджує, що після госпіталізації чоловікові медична допомога не надавалась, а пацієнта навіть киснем не забезпечили.

Про це вона анонімно розповіла у телеграм-каналі "Типовий Харків".

За словами жінки, її тата доправили до 18-ї міськлікарні ввечері 11 листопада. Вранці, коли вона приїхала дізнатися про його стан, їй сказали, що він помер.

"Ніхто за ніч нічого не зробив, черговий лікар, бачивши стан, не забезпечив тата киснем. І ніхто не зателефонував і не повідомив про смерть. Тільки коли я приїхала до лікарні вранці дізнатися про стан тата і дізнатися, які препарати потрібні, лікар-хірург відділення хамовито сказав просто: "Він помер", і що мій тато із сатурацією 80 вже був не житець, і не було сенсу щось йому робити. Сказав, що він помер увечері, а в морзі я дізналася, що тато помер о 8:20 ранку. На зміні наступного дня, 12 листопада, черговий лікар у хірургії був із запахом алкоголю", - розповіла жінка.

Вона також розповіла - за те, щоб забрати тіло покійного з неї вимагали 4500 гривень і жодних чеків їй не надали.

ТСН.ua звернувся за коментарем до керівництва 18-ї лікарні з приводу цієї ситуації. В.о. головного лікаря Яна Апалькова розповіла, що, їй важко прокоментувати подію, оскільки прізвище пацієнта, про якого йдеться у публікації і його ім'я, невідоме.

"Рідних тих пацієнтів, які потрапляють до хірургічного відділення, ми одразу попереджаємо, що у нас у відділенні лише кисневі концентратори. Не маючи прізвища пацієнта, я не можу з'ясувати, що сталося", - сказала Яна Апалькова.

Нагадаємо, що у Харкові розслідують лікарську помилку акушерки-гінекологині, через яку померли двоє новонароджених.

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