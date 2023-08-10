"Ніхто нікого вигороджувати не буде": Арахамія повідомив про виключення зі "Слуги народу" Гунька й Торохтія

У "Слузі народу" заявили, що не збираються "вигороджувати" корупціонерів у своєму складі.

Нардепів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія виключили з фракції "Слуга народу".

Про це 10 серпня повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

"Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції", - повідомив він.

За словами Арахамії, політичне рішення було ухвалено одразу, а юридичні питання потребували певного часу.

"Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - наголосив очільник фракції.

Він також закликав інші фракції "жити по-новому і очищатися від негідників, яким не місце в політиці".

Нагадаємо, 9 серпня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутатові від фракції "Слуга Народу" Анатолію Гуньку, якого підозрюють у корупції. Він який за 85 тис. дол. "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Депутата затримали "на гарячому".

Водночас родина Богдана Торохтія під час війни придбала автомобіль Mercedes-Benz EQS за сім млн гривень. ЗМІ знайшли докази того, що нардеп виїжджав на море за кордон під час воєнного стану, а його дружина під час війни придбала квартиру та приміщення в Болгарії, в курортному місті Несебр та квартиру в центрі Києва.

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