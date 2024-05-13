"Ніхто одразу піксель не одягне та на фронт не поїде": у ТЦК звернулись до українців

Вже наступної суботи, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію. Усім чоловікам від 18 до 60 років потрібно буде оновити свої дані у ТЦК та СП. Це потрібно зробити упродовж 60 днів, в іншому разі ухилянтам загрожують штрафи, оголошення у розшук, можливий арешт майна та інші санкції.

Про це нагадує Служба зв'язків з громадськістю Одеського обласного ТЦК та СП.

"Не треба чекати. Оновіть свої дані вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Це, зокрема, дозволить зменшити навантаження на ТЦК та СП.

"Боятися не треба, не вірте ворожим фейкоробам – ніхто одразу “піксель” не одягне та на фронт не поїде. Завітайте у районний ТЦК та СП чи Центр надання адміністративних послуг, або зареєструйтеся у електронному кабінеті (він запрацює саме 18 травня) та оновіть свої дані", - додали в повідомленні.

Додамо, в Україні новий закон про мобілізацію набуває чинності вже від суботи, 18 травня. Від цього ж дня для українців зміняться правила перетину кордону.

Читайте також: