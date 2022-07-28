Ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія: Зеленський прокоментував резолюцію сенаторів США

Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні.
Американські сенатори одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному відеозверненні.
"Лише за першу половину цієї доби й лише у Києві було чотири повітряні тривоги. Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі... Я дякую кожному й кожній, хто відбиває цей терор", - зазначив президент.
Він також подякував американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, що закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.
"Можна взяти будь-який день в Україні - сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.
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