"Ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша": Зеленський звернувся до українців

У другу річницю великої війни РФ проти України президент Володимир Зеленський звернувся до кожного українця.

Текст звернення опубліковано у Телеграм глави государства.

"Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюсь кожним, кожною. Захоплююсь кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша.

Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім вам воїни, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні!" - написав він.

Раніше західні лідери звернулися до України. Повний текст можна прочитати тут.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року о 3:40 ранку Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Росіяни продовжують вбивати мирне населення, руйнувати міста, знищувати села, інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садочки в Україні.

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