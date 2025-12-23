"Ніхто не хоче читати статтю 5": Білецький пояснив, чи врятує НАТО Україну

Андрій Білецький

Командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький не вірить, що до України застосують аналог п’ятої статті НАТО як гарантії безпеки.

Про це генерал сказав в інтерв’ю youtube-каналу «Бомбардир».

На його думку, мирні угоди, які пропонують Україні Сполучені Штати, є не надто вигідними.

«Я не дуже вірю в 5 статтю НАТО. Тим більше, в застосування 5 статті до країни (Альянсу — Ред.) — як це буде діяти, хто це гарантує. Мало того, ніхто п’яту поправку читати не хоче. Там кожна країна сама визначає обсяги і характер допомоги в разі нападу на іншу країну НАТО. Це міф, що це стаття, яка змушує всі країни НАТО оголосити війну, наприклад, так, країні, яка напала на якусь країну НАТО», — пояснив військовий.

Білецький наголосив, що єдиний фактор стримування Росії — це сильна Україна, її армія, економіка, суспільство.

Він також нагадав, що ідея відмови від частини територій, зокрема Донбасу, суперечить Конституції України та є неприйнятною з морального погляду.

Також Білецький спростував стереотип про «ватність» Донбасу.

«Тут величезна кількість українських і проукраїнських людей. Я думаю, цей відсоток може сягати 50–60%. Що буде з ними? Не кажучи про те, що нація, яка дозволила це раз (відмовитися від територій — Ред.), обов’язково зазнає цього ще раз», — підсумував генерал.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте підтвердив готовність країн Європи відправити війська до України, проте не назвав, хто саме це може зробити.