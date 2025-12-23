ТСН у соціальних мережах

"Ніхто не хоче читати статтю 5": Білецький пояснив, чи врятує НАТО Україну

Білецький назвав єдиний фактор, який стримає Росію — і це не НАТО.

Андрій Білецький

Командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький не вірить, що до України застосують аналог п’ятої статті НАТО як гарантії безпеки.

Про це генерал сказав в інтерв’ю youtube-каналу «Бомбардир».

На його думку, мирні угоди, які пропонують Україні Сполучені Штати, є не надто вигідними.

«Я не дуже вірю в 5 статтю НАТО. Тим більше, в застосування 5 статті до країни (Альянсу — Ред.) — як це буде діяти, хто це гарантує. Мало того, ніхто п’яту поправку читати не хоче. Там кожна країна сама визначає обсяги і характер допомоги в разі нападу на іншу країну НАТО. Це міф, що це стаття, яка змушує всі країни НАТО оголосити війну, наприклад, так, країні, яка напала на якусь країну НАТО», — пояснив військовий.

Білецький наголосив, що єдиний фактор стримування Росії — це сильна Україна, її армія, економіка, суспільство.

Він також нагадав, що ідея відмови від частини територій, зокрема Донбасу, суперечить Конституції України та є неприйнятною з морального погляду.

Також Білецький спростував стереотип про «ватність» Донбасу.

«Тут величезна кількість українських і проукраїнських людей. Я думаю, цей відсоток може сягати 50–60%. Що буде з ними? Не кажучи про те, що нація, яка дозволила це раз (відмовитися від територій — Ред.), обов’язково зазнає цього ще раз», — підсумував генерал.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте підтвердив готовність країн Європи відправити війська до України, проте не назвав, хто саме це може зробити.

