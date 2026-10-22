"Ніхто не очікував": Зеленський розповів, чому росіяни дійшли до Києва на початку війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський пояснив, чому на початку повномасштабного вторгнення російські війська змогли дійти до околиць Києва. За його словами, Україна не очікувала наступу на столицю з території Білорусі й не мала достатньо сил, щоб одночасно захистити всі напрямки.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю, повідомляє Clash Report.

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Чому російські війська змогли підійти до Києва у 2022 році

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з кількох напрямків. Один із головних ударів припав на північ країни: російські війська заходили з території Білорусі та просувалися в бік Києва.

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Зеленський пояснив, що на початку вторгнення українська армія не мала достатньо ресурсів, щоб одночасно протистояти масштабному наступу на всіх напрямках. За його словами, просування противника з півночі стало одним із найсерйозніших викликів для оборони столиці.

«У нас просто не було такої армії. Тільки уявіть: на вас іде 200 000 людей. Це просто неможливо захистити», — сказав президент.

За словами Зеленського, українська армія суттєво змінилася від початку повномасштабної війни. Президент назвав її нинішню чисельність — 800 тисяч військових.

«Потрібна така армія, яку ми маємо сьогодні — 800 000. Ми вистояли і знищили їх», — зазначив він.

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Російським військам не вдалося захопити Київ. Після кількох тижнів боїв, значних втрат і проблем із забезпеченням вони почали відходити з північних регіонів України.

«У них не вистачило військ, щоб утримати окуповані території, і їм довелося відступити. Ось так ми повністю повернули Київщину, Чернігівщину та весь той фронт», — сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Україна просила експрезидента США Джо Байдена терміново надати зброю та запровадити превентивні санкції проти Росії. За словами глави держави, Вашингтон відмовився від цих кроків і вирішив запроваджувати обмеження вже після початку російської агресії.

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