"Нікого не питатимемо": секретар РНБО Олексій Данілов про перенесення військових дій на територію Росії

В РНБО не відкидають перенесення військових дій з України на територію Росії.

Це буде залежати від багатьох чинників.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю телеканалу ISLND TV.

"Путін же сказав, що воєнторг є у будь-якому місті. Наскільки я розумію, він вже з'явився у Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки. Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми будемо її захищати так, як вважатимемо за потрібне, і нікого питати не будемо, і його зокрема", - заявив Данілов.

Нагадаємо, що 2 травня під час телемарафону Данілов сказав, що своїми діями протягом двох місяців Україна довела право на місце в Альянсі.

Нам не потрібно стояти ні в яких передбанниках чи поблизу якихось дверей. Своїми діями протягом двох місяців ми довели, що нас мають взяти до НАТО. Тому що такого війська, відданості, таких дій, що здійснюють наші військові, не має жодна країна. Жодна країна Альянсу не має такого війська, що маємо ми", - заявив Данілов.

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