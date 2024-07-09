"Ніколи не пробачимо": Сирський жорстко прокоментував ракетний удар РФ по "Охматдиту" та багатоповерхівках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на масований ракетний удар, завданий росіянами у понеділок, 8 липня, по цивільних об'єктах України.

"Учорашній масований ракетний удар по містах України вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю. Російські терористи цинічно та цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", – написав Сирський у Telegram у вівторок, 9 липня.

Головнокомандувач наголосив, що в день жалоби за невинно загиблими в Україні він схиляє голову на знак світлої пам'яті разом з усім українським народом.

"Ми, українські воїни, ніколи не пробачимо вбивства та терору мирних людей. Воєнні злочини не мають термінів давності, і всі причетні невідворотно понесуть покарання!" – наголосив Сирський.

Нагадаємо, що СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по київській лікарні “Охматдит” ракетою Х-101. На місці трагедії слідчі виявили уламок двигуна.

На таке не сподівався ніхто! Останні новини з зруйнованого Охматдиту

Читайте також провідні новини дня: