"Ніколи не здамо наших інтересів": Арестович розповів про підступну тактику ворога

Ворог, розуміючи, що він не може отримати перемогу ні в повітрі, ні на землі, вдається до своїх засобів ведення війни.

Про це заявив радник президента України Олексій Арестович у відеозверненні.

Він також назвав два основних пункти тактики загарбників.

Руйнування цивільних обєктів і терор мирного населення. "Так як ми з вами бачили вчора в Маріуполі, де накрили місця сховищ громадян з дітьми. Втрати уточнюються", - додав радник. Потужна інформаційно-психологічна атака, новою темою якої стала спекуляція нібито на тому, що Україна відмовляється, або програє на перемовинах.

"Я хочу нагадати, що принципова позиція президента залишається в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік. А також все, про що ми домовимося, має бути кращим, ніж до війни, тому що навіщо тоді потрібні були жертви українського народу. Тож, вам немає про що хвилюватися. Ми піклуємося тут і про державу, і про народ. Тому що ми є з вами державою і ніколи не здамо з вами наших національних інтересів", - наголосив Арестович.

За його словами, загалом знищено 10 повітряних цілей.

Українські війська знищили командний пункт сил РФ, що означає можливу загибель декількох генералів і відповідну паузу і дизорганізацію ведення бойових дій.

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