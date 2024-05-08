Ніколи знову: привітання і картинки з Днем пам'яті та примирення

8 травня в Україні та світі вшановують пам'ять тих, хто поліг у бою, захищаючи рідну землю під час Другої світової війни. Особливо важливим День пам'яті та примирення є сьогодні, коли росіяни вже щодня атакують українські міста.

Ця сумна врочиста подія ще одна можливість пережити відчуття гордості за український народ, згадати його патріотичні подвиги у боротьбі з нацизмом.

Хоч в Україні досі триває війна, ми віримо, що переможе той, хто чистий серцем і душею, хто дійсно захищає свою Батьківщину, як і 79 років тому. Борітеся й поборете!

З днем пам'яті та примирення: привітання і картинки

В цей день пам'яті і примирення ми складаємо шану всім, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої країни. Від щирого серця вітаю з Днем пам'яті та примирення!

День пам'яті та примирення: картинки / Фото: ТСН.ua

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В цей день ми згадуємо тих, хто не повернувся з війни, тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Хай наша пам'ять про них завжди буде живою. Особливо в ці важкі часи, коли ворог знову атакує наші рідну Батьківщину!. Вітаю з Днем пам'яті та примирення!

День пам'яті та примирення: картинки / Фото: ТСН.ua

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Дорогі друзі! Нехай пам'ять про подвиги наших предків, які відстоювали мир та свободу, завжди залишається в наших серцях. Нехай вони будуть назавжди у нашій пам'яті.

День пам'яті та примирення: картинки / Фото: ТСН.ua

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Від серця вітаю з Днем пам'яті та примирення! Нехай цей день стане нагадуванням про те, що мир та свобода - це найважливіші цінності, які ми повинні берегти та захищати. Особливо тепер, коли ворог нещадно атакує нашу Батьківщину, руйнує ракетами українські міста, вбиває дітей. Та ми віримо, що зовсім скоро настане наш день перемоги і ми зможемо щасливо і вільно жити в своїй країні!

День пам'яті та примирення: картинки / Фото: ТСН.ua

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Нехай цей День пам'яті стане важливим символом нашої єдності та співчуття з тими, хто став жертвою війни та насильства. Нехай ми завжди пам'ятаємо про те, що лише разом ми можемо зберегти мир та свободу. Тримаймося українці, адже ворог не спить і щодня атакує нашу Батьківщину. Хочеться сказати словами кобзаря: "Борітеся — поборете. Вам Бог помагає!".