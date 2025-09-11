Бабин Яр / © УНІАН

Нова посолка США в Україні Джулі Фішер розпочала свою каденцію в новому статусі з символічного кроку — візиту до меморіалу Бабин Яр у Києві.

«Сполучені Штати зобов’язані зробити все, щоб жахіття Голокосту ніколи не повторилися. Ніколи знову — це зараз!» — наголосила вона, запалюючи свічку пам’яті.

Разом із нею в церемонії взяв участь головний рабин Києва Йонатан Маркович. Рабин столиці підкреслив: у час, коли єврейські громади в різних куточках світу знову відчувають тиск і загрози, в Україні євреї можуть відкрито сповідувати свою віру та розвивати традиції.

Рабин Маркович поділився особистою історією: його прадід загинув під час Голокосту разом із родиною. «Те, що сьогодні ми стоїмо тут, у Києві, вільно молимося і відновлюємо єврейське життя — це перемога пам’яті над забуттям, це доказ того, що антисемітизм не має майбутнього в Україні. Вже зараз, дякувати Б-гу, тут найнижчі показники з усієї Європи, бо українські євреї боронять Україну разом з побратими інших віросповідань», — наголосив він.

Рав Маркович також нагадав, що саме Україна подарувала світові любавичського ребе, Рабі Менахема Менделя Шнеєрсона, який народився тут і згодом очолив рух Хабад у США, ставши духовним лідером для євреїв у всьому світі. «Цей факт демонструє, що навіть після найтемніших часів відродження громади та віри можливе», — зазначив головний рабин Києва.

Український журналіст, експерт по Близькому Сходу та речник Єврейської громади Києва Леонід Барац додав: «В Україні сьогодні майже немає антисемітизму, а євреї є невід’ємною частиною суспільства. Вони служать у ЗСУ, волонтерять, створюють робочі місця та підтримують економіку. Попри війну, Україна щорічно має туристів і паломників із Франції, США та Ізраїлю».

Факти підтверджують ці слова. За даними Pew Research Center, саме Україна показала один з найнижчих рівнів антисемітизму у Європі: лише 5% громадян висловили небажання жити поряд із євреями. Опитування Anti-Defamation League засвідчує позитивну динаміку — рівень упереджень скоротився від 46% 2019 року до 29% — 2023-го. Це різко контрастує з ситуацією в багатьох інших країнах світу.

Молитва «Кель Малей Рахамім», яку прочитав головний рабин Києва Маркович, завершила церемонію. Вона стала не лише вшануванням пам’яті жертв, а й реквіємом за загиблими захисниками України юдейського віросповідання.