Нікому не потрібний врожай: у Мережі показали, як фермери з Херсонської області розбивають кавуни

Нікому не потрібний врожай: у Мережі показали, як фермери з Херсонської області розбивають кавуни

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий вчинок фермерів.

У Мережу потрапили кадри, як у Херсонській області фермери розбивають об землю непродані кавуни. Цьогоріч ціна на баштанні надзвичайно низька, а охочих купити смугасту ягоду навіть за такі копійки — небагато.

Гуртова ціна на кавуни — 30-50 копійок за кілограм. Це, за словами фермерів, удвічі нижче за собівартість. Тому аграрії вважають, що вигідніше залишити кавуни на полі як добриво, ніж вивозити за безцінь.

Непотрібний врожай: у Мережі показали, як фермери розбивають кавуни

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий вчинок фермерів. Українці зауважують, що продавці могли віддати кавуни охочим або відвезти до дитячих будинків.

А роздати пенсіонерам, багатодітним сім'ям, які потребують, слабо? Просто залишити на трасі з написом: беріть, хто хочете? Яке жлобство.

Все тому, що всі — жлоби. У Херсоні кавун по 3 грн за кілограм.

А відвезти у дитячі установи сиротам, людям похилого віку в хоспіси, не судилося? Або просто так роздати людям? Ні, повикидали, розіб'ємо, але добру справу не зробимо.

Інші ж зауважують, що навіть для того, щоб віддати врожай на благодійність, фермери мають тратити кошти на пальне.

Завжди під такими постами починається ниття жалісливих про дитячі будинки. Повірте, туди без тендеру не влізти. Ніяк.

У дитячому будинку так просто не приймуть. Потрібні всі документи про якість.

Правильно зробили. Їхній товар, що хочуть, те й роблять.

Фермери теж пояснили свою позицію.

Ми посадили кавун, вклали тисячі гривень плюс свою працю, плюс нерви. Виявилися навіть не в нулі. І ви ще будете розповідати, кому нам що везти? Сидите на дивані, коментарі пишите і це ваш максимум! Фу. Ганьба! Слідкуйте за собою, самі палець об палець не поворухнули, благодійники! Тут не знаєш, за що прожити, а вони розповідають, що куди везти потрібно!

Раніше повідмомлялося, чому фермери за безцінь змушені продавати кавуни.

Новини України: у Херсонській області стався кавуновий колапс Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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