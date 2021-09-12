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Нікому не потрібний врожай: у Мережі показали, як фермери з Херсонської області розбивають кавуни

Нікому не потрібний врожай: у Мережі показали, як фермери з Херсонської області розбивають кавуни

pixabay.com

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий вчинок фермерів.

У Мережу потрапили кадри, як у Херсонській області фермери розбивають об землю непродані кавуни. Цьогоріч ціна на баштанні надзвичайно низька, а охочих купити смугасту ягоду навіть за такі копійки — небагато.

Гуртова ціна на кавуни — 30-50 копійок за кілограм. Це, за словами фермерів, удвічі нижче за собівартість. Тому аграрії вважають, що вигідніше залишити кавуни на полі як добриво, ніж вивозити за безцінь.

Непотрібний врожай: у Мережі показали, як фермери розбивають кавуни

Непотрібний врожай: у Мережі показали, як фермери розбивають кавуни

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий вчинок фермерів. Українці зауважують, що продавці могли віддати кавуни охочим або відвезти до дитячих будинків.

  • А роздати пенсіонерам, багатодітним сім'ям, які потребують, слабо? Просто залишити на трасі з написом: беріть, хто хочете? Яке жлобство.
  • Все тому, що всі — жлоби. У Херсоні кавун по 3 грн за кілограм.
  • А відвезти у дитячі установи сиротам, людям похилого віку в хоспіси, не судилося? Або просто так роздати людям? Ні, повикидали, розіб'ємо, але добру справу не зробимо.

Інші ж зауважують, що навіть для того, щоб віддати врожай на благодійність, фермери мають тратити кошти на пальне.

  • Завжди під такими постами починається ниття жалісливих про дитячі будинки. Повірте, туди без тендеру не влізти. Ніяк.
  • У дитячому будинку так просто не приймуть. Потрібні всі документи про якість.
  • Правильно зробили. Їхній товар, що хочуть, те й роблять.

Фермери теж пояснили свою позицію.

  • Ми посадили кавун, вклали тисячі гривень плюс свою працю, плюс нерви. Виявилися навіть не в нулі. І ви ще будете розповідати, кому нам що везти? Сидите на дивані, коментарі пишите і це ваш максимум! Фу. Ганьба! Слідкуйте за собою, самі палець об палець не поворухнули, благодійники! Тут не знаєш, за що прожити, а вони розповідають, що куди везти потрібно!

Раніше повідмомлялося, чому фермери за безцінь змушені продавати кавуни. 

Новини України: у Херсонській області стався кавуновий колапс

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