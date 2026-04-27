"Нікому не вірте": Залужний відповів, коли закінчиться війна

Валерій Залужний / © Associated Press

Реклама

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що передбачити точну дату завершення війни неможливо. За його словами, Україна має самостійно визначити межу своїх ресурсів та сформувати чітку стратегію, щоб не довелося «продавати» результат як перемогу.

Про це він розповів під час спілкування зі студентами, передає «Фабрика новин».

Прогнози — це не для реалістів

Відповідаючи на запитання про те, чи триватиме війна ще рік, п’ять або десять років, Залужний наголосив, що не збирається називати конкретні цифри задля медійної уваги.

Реклама

«Я — абсолютний реаліст і трошечки знаю війну. Неможливо передбачати закінчення війни, особливо такої, як в Україні. Ми можемо бачити лише фактори, які впливають на неї», — підкреслив він.

Ключові фактори та стратегія перемоги

Залужний переконаний, що замість очікування прогнозів, Україна має дати відповіді на критичні внутрішні питання:

Рано чи пізно держава має чітко зрозуміти, скільки ще вона зможе і повинна воювати.

Будь-які дії без конкретної мети та стратегії ведуть лише до виснаження економіки та втрати людей без реального результату.

Стратегія має дозволити завершити війну в такий термін і з таким результатом, щоб його не довелося штучно видавати за перемогу.

Очікування «чорного лебедя»

Посол також зауважив, що хоча в теорії може статися непередбачувана подія (так званий «чорний лебідь»), яка змінить хід війни, країна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій і планувати майбутнє самостійно.

«Нікому не вірте. Бо ця війна залежить від безлічі факторів. Все буде залежати від того, наскільки ми самі захочемо і реалізуємо це бажання вести війну», — підсумував Залужний.

Реклама

