Нікополь знову під ударами РФ: дві людини загинули, 10 поранених (фото, відео)

У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років.

Сьогодні, 2 липня, армія РФ знову атакувала Нікополь та Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та пресслужба Нацполіції.

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2 липня після 13-ї години дня ворог обстріляв з артилерії центру міста. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка, яка перебувала поблизу амбулаторії на перехресті двох вулиць. Також окупанти спрямували дрон на подвірʼя приватного будинку – від вибуху на місці загинула 86-річна мешканка оселі.

Також відомо про 10 поранених. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед поранених – неповнолітні хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу.

За словами голови ОВА, у місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Понівечені 2 навчальні заклади, амбулаторія, адмінбудівля, магазини, салон краси, банк.

Били окупанти і по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Покровській громаді на Нікопольщині, за попередньою інформацією, поранена людина.

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Зауважимо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташовані Енергодар і Кам'янка-Дніпровська, захоплені росіянами. Окупанти ледь не щоденно гатять по Нікополю дронами і з артилерії.

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