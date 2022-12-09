Німцям від імені Україні розсилають фейкові листи: пропонують вступати до іноземного легіону

Консули вже звернулися до німецької поліції задля проведення розслідування.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що громадянам Німеччини розсилають підроблені листи з пропозицією вступати в іноземний легіон України.
Про це він 9 грудня повідомив у Facebook.
"Стало відомо, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні", - написав він та наголосив, що зазначені листи є підробкою.
"Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що Україна розглядає розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян.
Погрози українським дипломатам
Нагадаємо, що історія з погрозами українськими дипломатам розпочалася 30 листопад, коли до посольства України в Мадриді надіслали пакунок з вибухівкою. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, але його відкрив інший співробітник, який постраждав внаслідок вибуху.
Окрім посольства пакунки з вибухівками в Іспанії також отримали канцелярія прем'єра Іспанії, авіабаза, яка постачає Україні розвіддані, та посольство США.
Далі до дипломатичних установ в Іспанії та низці інших європейських країн почали надходити закривавлені посилки, в середині яких були очі тварин.
Варто зазначити, що через ці інциденти міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав розпорядження посилити охорону усіх дипломатичних місій України за кордоном.
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