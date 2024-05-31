Німеччина дозволила Україні бити її зброєю по території РФ – ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини вирішив пом'якшити обмеження на застосування німецької зброї по території Росії. Причиною стало посилення атак армії РФ у Харківській області.

Про це це повідомляє видання Spiegel.

Що відомо про рішення

Як визнають журналісти, Київ уже давно наполягає на дозволі вести вогонь по території РФ західною зброєю, щоб знищувати російські військові об'єкти.

Раніше Німеччина домовилася з Україною про те, що її зброя буде використовуватися відповідно до міжнародного права. Та останніми тижнями Росія готувала, координувала та здійснювала атаки з позицій у безпосередній близькості від російського кордону, особливо у Харківській області.

"Ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів", – сказав представник уряду Штеффен Хебестрайт.

Слід зауважити, що рішення з боку уряду Німеччини надійшло відразу після того, як президент США Джо Байден заявив про дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Щоправда, це, як і у випадку з німецькою зброєю, стосується лише оборони Харківської області.

Так, головні союзники України – Велика Британія, США, Німеччина, Франція – дійшли спільного рішення та погодили нову політику щодо західного озброєння.

За даними BILD, для ударів по російській армії на визнаній території РФ розглядаються дві німецькі системи: самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II. Втім радіус завдання ударів невеликий: максимальна зона поразки цілей за кордоном становить не більше ніж 40 кілометрів.

Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, на фінальній пресконференції з Олафом Шольцем під час триденного державного візиту до Німеччини, Еммануель Макрон заявив, що союзники мають дозволити Україні знищити російські військові бази, з яких запускаються ракети.

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