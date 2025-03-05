Німеччина екстрадувала до України чиновника з Полтавщини: що йому загрожує

Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.

Німеччина екстрадувала в Україну ексзаступника керівника податкової Полтавщини. Колишнього посадовця розшукували понад два роки.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Правоохоронці Німеччини затримали ексзаступника керівника ГУ ДПС Полтавщини у грудні 2024 року, а 3 березня 2025-го його екстрадували в Україну. Чоловіка підозрюють у сприянні полтавському підприємству в ухиленні від сплати 1,3 млн грн податку.

За даними слідства, разом із колегами він ініціював позапланову перевірку, сфальсифікував її результати та зменшив суму податкових зобов'язань.

"Дізнавшись про здійснення досудового розслідування за вказаним фактом посадовець виїхав за межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим у серпні 2023 року його було оголошено у міжнародний розшук", — йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі ДБР обирають затриманому запобіжний захід. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили 55-річного чоловіка, який у відеочатах поширював інформацію про українських військових та оборонні об’єкти.

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