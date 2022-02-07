Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5 тис. захисних шоломів - Резніков

Міністр оборони сподівається на позитивне рішення щодо інших запитів з України.

Німеччина має намір передати Україні п'ять тисяч захисних шоломів для військових.

Про це написав у Twittrer міністр оборони Олексій Резніков.

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За його словами, Україна отримала офіційний документ. "Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про який повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - написав Резніков.

Міністр оборони висловив вдячність пані посол Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу. Рєзніков також висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Як повідомлялося, Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Ний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Заступник очільника парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Александер Ламбсдорфф пояснив це тим, що країна намагаєтся врегулювати конфлікт між Україною та Росією дипломатичним шляхом.

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