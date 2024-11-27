Німеччина назвала країну, яка є "головною мішенню" гібридних атак РФ

Генерал наголошує, що зараз немає миру між Росією та Західною Європою.

Німеччина зараз є головною ціллю гібридних атак агресорки Росії через її роль у підтримці України.

Про це заявив керівник спецштабу з питань України при Міноборони ФРН, генерал Крістіан Фройдінг в коментарі "ЄП".

"Ми повністю усвідомлюємо, що, з російської точки зору, зараз немає миру між Росією та Західною Європою або Німеччиною. Міжнародне право, на думку Росії, більше не діє. Враховуючи, що Німеччина надає Україні найбільшу підтримку серед європейських держав, ми є головною мішенню для російських гібридних атак, і ми повинні бути готові до цього", - наголосив німецький генерал.

Коментуючи катастрофу вантажного літака над Вільнюсом, Фройдінг сказав, що інформації про саму аварію поки надто мало. Втім, це не скасовує факту того, що гібридна війна стала інструментом Кремля. Особливо – зважаючи на попередні "поштові атаки" на німецьку логістичну компанію.

Нагадаємо, раніше Крістіан Фройдінг заявляв, що РФ прагне до 2029-го досягти спроможностей для нової агресії. Зокрема проти країни НАТО

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